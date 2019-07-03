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4 قرارات لزيادة سرعة الإنترنت فى مصر أبرزها بناء 5 آلاف كابينة جديدة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:53 م
4 قرارات لزيادة سرعة الإنترنت فى مصر أبرزها بناء 5 آلاف كابينة جديدة المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

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أطلقت الشركة المصرية للاتصالات، مشروع لتطوير الإنترنت فى مصر، يهدف إلى زيادة سرعة الإنترنت وسعة الباقات المقدمة للعملاء، ولتحقيق ذلك كشف عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات WE، عن أبرز 4 خطوات لتحقيق هذا الهدف وهى:
 
1- تم رفع السعة بالشبكة الدولية الناقلة لخدمات الإنترنت بنسبة 60%.
 
2- تم رفع السعة بالشبكة الرئيسية IP Core بنسبة 40%.
 
3- تم إضافة 5 آلاف كابينة بوحدات التجميع الذكية MSAN لتصل إلى 23 ألف كابينة.
 
4- تم زيادة وصلات الألياف الضوئية لمنزل العميل FFTH بنسبة 11%، وأنفقت الشركة 43 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية منذ عام 2014 موزعة بين استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه لعامى 2019 و 2020، بالإضافة إلى استثمارات تم ضخها بالفعل بقيمة 26 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.
 
وتستحوذ شركة WE تستحوذ على الحصة الأكبر بسوق الإنترنت الأرضى بنحو 80% من حجم السوق.
 

اخبار الاقتصاد

المصرية للاتصالات

اتصالات

انترنت

الانترنت فى مصر

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