4 جهات حكومية بشمال سيناء تواجه الإدمان والتدخين بندوات توعوية

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت فى شمال سيناء سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية استهدفت تعريف وتحذير الشباب من خطورة الإدمان وتعاطى المخدرات والتدخين.

قال فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء، إن مديرية الصحة تتولى تنفيذ الندوات من خلال مثقفين صحيين متخصصين بتعاون مشترك مع عددا من الجهات الحكومية، وهى جامعة العريش ومديرية الشباب والرياضة ومركز النيل للإعلام.

أضاف عثمان، لـ"اليوم السابع"، أن الندوات تستهدف تجمعات الشباب فى الكليات ومراكز الشباب واُخرى من خلال ندوات مجتمعية تعقد فى قاعات مركز النيل للإعلام، ويستفيد منها الشباب فى مناطق العريش ونخل وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة طوال فترة الصيف.

وأشار مسئول التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء، إلى أنه فى هذا السياق قامت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، بتخريج دفعة من المثقفين الصحيين عددهم 36 مثقفا صحيا، تم تأهيلهم بشكل مناسب للقيام بدورهم فى نشر الوعى الصحى والثقافى للمجتمع، والتعريف بالخدمات الصحية.