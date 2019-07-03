سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

10.8 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية أول 5 أشهر من عام 2019

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:14 م
10.8 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية أول 5 أشهر من عام 2019 صادرات - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف بيانات حديثة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات- حصل اليوم السابع عليها- أن صادرات مصر غير البترولية سجلت 10.816 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2019.

وأضافت البيانات، أن إجمالى قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهرى يناير وفبراير من 2019 سجلت 4.104 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات خلال مارس 2.244 مليار دولار، وبلغت صادرات مصر خلال شهر أبريل 2.181 مليار دولار، وسجلت خلال شهر مايو 2.287 مليار دولار.

أوضح بيانات الرقابة على الصادرات، أن قطاعات رئيسية تصدرت اجمالى الصادرات ومنها الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الطبية والهندسية.

وحول أهم المجموعات الدولية للصادرات المصرية، فإن كلا من مجموعة دول جامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبى ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم مجموعة دول أفريقيا تصدرت قائمة مستوردى السلع والمنتجات المصرية.

وعلى جانب أخر، كشفت هيئة الرقابة على الصادرات، ارتفاع الصادرات لمجموعة دول جامعة الدول العربية لتسجل 792 مليون دولار، يليها المجموعة الدولية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 701 مليون دولار، ثم باقي دول العالم بقيمة 511مليون دولار، ويليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 170 مليون دولار، ثم مجموعة دول أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 114 مليون دولار، خلال شهر مايو 2019.

وأشار التقرير إلى الزيادة في قيمة صادرات ٥ مجالس تصديرية حيث جاء في المقدمة “المجلس التصديري للصناعات الطبية ” ليسجل ما قيمته 45 مليون دولار مقارنة بنحو 41 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 9.7%، ثم جاء “المجلس التصديري للسلع الهندسية والإليكترونية ” بنحو 206 ملايين دولار مقارنة بـنحو 202 مليون في مايو 2018 بنمو 2%.

وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بقيمة 283 مليون دولار خلال مايو الماضي مقابل 259 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق بنمو 9.3%، و المفروشات ” لتبلغ 43.447 مليون دولار مقابل 43.348 مليون دولار في مايو 2018 بنمو 0.2%.

كما ارتفعت صادرات “الملابس الجاهزة ” لتسجل ما قيمته 133 مليون دولار مقارنة بـنحو 130 مليون دولار في مايو 2018 بنمو 3%.

 

 

 


صادرات مصر

الرقابة على الصادرات

الصادرات غير البترولية

صادرات مصر لافريقا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة