10 خطوات لالتحاق باختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

بدأت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية استقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات فى الفنون والعمارة بدءا من اليوم وحتى 20 يوليو الجارى للالتحاق بالكلية فى العام الجامعى الجديد.

وعلى الطلاب اتباع الإجراءات التالية

1 – التسجيل على موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت

2- يتوجه الطالب لأحد فروع " البنك الاهلى المصــــرى " لاستخراج احدى البطاقتين Prepaid او Meeza ويتم شحن البطاقة بمبلغ 400 اربعمـــــــــائة جنيه مصرى لكل اختبار على حدة ( عمارة او فنون ) والتأكد من تفعيل البطاقة قبل مغادرة البنك.

3 – يتوجه الطالب إلى مقر كلية الفنون الجميلة المبنى الرئيسى – 108 شارع عبد السلام عارف بمظلوم – لاستكمال باقى إجراءات التسجيل وتحديد موعد الامتحان الخاص به. واستلام رقم الجلوس الخاص به موقع ومختوم.

4- على كل طالب إحضار استمارة التسجيل مطبوعة من على موقع التنسيق

٥- بطاقة البنك الأهلى المصرى Prepaid او Meeza بعد شحنها بالمبلغ المطلوب وتفعيـــلها فى البنك

٦- 2 صورة من شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى

٧- أصل رقم الجلوس للثانوية العامة ( للاطلاع ) + نسختين منه.

٨- 2 صورة شخصية حديثة للطالب لكل اختبار على حدة ( عمارة أو فنون ).

٩- على كل طالب الالتزام بإحضار الأدوات التالية :- أقلام فلوماستر - ألوان خشبية – أدوات هندسية – ممحاة – مسطرة ومثلث وبرجل – عدد 2 ورقة كانسون أبيض مقاس 35 X 50 سم.

١٠- يحظر دخول اجهزة الكترونية او الهاتف المحمول او ( smart watch ) إلى لجنة الامتحان.