وكيل صحة المنوفية يشدد على مديرى المستشفيات بالاهتمام بغير القادرين

عقد الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا مع مديرى المستشفيات، وبحضور الدكتورة رشا محمود خضر وكيل المديرية، والدكتور عبد البارى العجيزى مدير الطب العلاجى، ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية، ومديرى المستشفيات العامة والنوعية والمركزية.

وأكد الحفناوى، لمديرى المستشفيات على العمل بين جميع قيادات الصحة كفريق عمل واحد، وضرورة وجود طبيب بالاستقبال بالمستشفيات بصفة دائمة، وتم التأكيد على تعاون مديرى المستشفيات مع برنامج غير القادرين، وتخصيص مكان للكشف على الحالات، وعمل التوعية اللازمة لدى العاملين بالمستشفى عن تفعيل برنامج غير القادرين.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على ضرورة العناية بعقود الصيانة والمتابعة المستمرة لعروض عقود الصيانة.

ومن جانبها، أكدت رشا محمود خضر وكيل المديرية، على تكثيف المرور على ميكنة السجلات القسم الداخلى دخول - خروج، وعمل التقارير اللازمة للوزارة، وأكدت على تفعيل التعاقدات مع الأطباء من مديرى المستشفيات، وذلك لتحسين الخدمات الطبية للمرضى.

وأكد أحمد الضبع مدير مركز المعلومات بالمديرية، أنه تم تدريب جميع العاملين على برنامج ميكنة الدخول والخروج لمرضى القسم الداخلى بجميع المستشفيات، واستخدام الرقم القومى للمريض لدخوله على البرنامج لأول مرة، وذلك للعمل على تسهيل إجراءات دخول وإخراج المريض، وان يكون له ملف طبى لمتابعة حالته المرضية عند تكرار دخوله للمستشفى مرة أخرى لنفس المستشفى أو مستشفى أخرى داخل المحافظة.