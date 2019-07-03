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وكيل زراعة الغربية: إجراءات احترازية لاكتشاف الحشرة الجياشة والقضاء عليها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:03 م
وكيل زراعة الغربية: إجراءات احترازية لاكتشاف الحشرة الجياشة والقضاء عليها زراعه الحقول -ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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كشف وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن مديرية الزراعة قامت بالاشتراك مع الادارة المركزية للمكافحة بالوزارة بأخذ إجراءات إحترازية لإكتشاف الحشرة الجياشة عند ظهورها، وكيفية مكافحتها مؤكدا عدم ظهور اي نوع من الاصابات الخاصة بالحشرة الجياشة بمحافظة الغربية ، والاجراءات الاحترازية بعمل لجان ثابته للفحص المستمر لكافة المحاصيل في عموم المراكز والقرى.
 
وكشف عن تركيب مصائد ضوئية في اماكن متعددة من مراكز المحافظة لاكتشاف الحشرة عند ظهورهاوالمرور اليومي والدائم علي هذه المصايد، و تنظيم دورات تدريبية للتعرف علي خصائص الحشرة والشكل الظاهري لها في كافة اطوار حياتها وشكل الاصابة بداية من المديرية مرورا بكافة المراكز التابعة لها. 
 
من جانبه قال مدير ادارة المكافحة الحقليه بمديرية الزراعة أن سبب الاهتمام بالحشرة  الجياشة هو ان نشاطها يكون بالمناطق الاستوائية وشبة الاستوائية وانتشارها حاليا فى 44 بلد افريقي .
 
واضاف ان الحشرة حرشوفية الاجنحة ،ونشاطها يكون ليلا تطير لمسافة 150كيلو متر في الساعه و تضع البيض في فصل الخريف وتكون في طور السكون حتي شهر مايو من العام التالي وتسمي "بالجياشه"حيث ان يرقاتها تحتشد اثناء التغذية في شكل صفوف واهم عائل لها محصول الذرة ويلية الارز وقصب السكر والكثير من الخضر الصيفية .
 
 

وكيل زراعه الغربيه

الحشره الجياشة

مكافحه الحشرات

اخبار المحافظات

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