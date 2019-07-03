وكيل تعليم الفيوم يتابع التدريب التأهيلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي

من ناحية أخرى، ‏نظمت الإدارة العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة للتوعية البيئية بجامعة الفيوم الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ، ندوة حول أهمية التعليم لأهالي قرية دسيا بالتعاون مع كلية التربية وجمعية الفيوم ‏لتنمية الزراعات العضوية وفرع جهاز شئون البيئة بالفيوم بقاعة الوحدة المحلية بدسيا ، وذلك ثاني أيام قافلة جامعة الفيوم لتطوير قرية دسيا اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة رشا عويس المدرس بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية والدكتور عمرو هيبة الباحث بجهاز شئون البيئة و ‏جمال نبوي عبد الصمد رئيس الوحدة المحلية بدسيا، ومحمد علي مدير إدارة الاتصالات بالإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة، ‏وعدد من موظفي وعمال الوحدة المحلية وأهالي قرية دسيا.‏

وتهدف الندوة إلى التعريف بالتربية البيئية كمفهوم لبناء المواطن الإيجابي الواعي بمشكلات البيئة وتنمية الوعي بأهمية البيئة ‏وتنمية القيم الاجتماعية ودراسة المشكلات البيئية وتحليلها من خلال منظور القيم وتنمية المهارات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات ‏التي تربط بين الإنسان وبيئته وتهدف أيضًا إلى تنمية أخلاق بيئية تسعى إلى إيجاد التوازن البيئي وتزويد المواطنين بمعلومات دقيقة ‏وحديثة عن البيئة ومشكلاتها بهدف معاونتهم على اتخاذ القرارات السليمة لأسلوب التعايش مع البيئة وتوعية المجتمع.‏

وتناولت الندوة إيجاد حلول للمشكلات البيئية من خلال غرس المفاهيم والقيم البيئية داخل الأطفال ونقل هذه الثقافة إلى المنزل ‏حيث أثبتت التجارب أن سن القوانين وتخصيص الأموال والتكنولوجيا الحديثة ضرورة ولكنها غير كافية للحفاظ على البيئة ما لم ‏يساندها المجتمع.‏

وأكدت الندوة على أن التلوث البيئي يؤثر على صحة الإنسان تأثيرًا بالغًا ويحدث خللًا كبيرًا خاصةً مع زيادة أشكال التلوث ‏البيئي ومنها تلوث المياه الجوفية ومياه المحيطات والأنهار بمياه الصرف الصحي وعوادم المصانع إلى جانب تلوث الهواء والتربة ‏بالملوثات الكيميائية والأسمدة غير العضوية والمبيدات الحشرية‎.‎

وتناولت الندوة أيضًا أهمية التعليم للمجتمع وأن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا للتلميذ حيث منحته كل ما يحتاجه حتى يؤدي ‏واجبه للنهوض بأمته لهذا يجب علينا أن نتفوق علميًا وأن نجتهد في تحصيل العلم لخدمة بلادنا وإرضاء لله عز وجل.