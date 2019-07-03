وكيل تعليم الفيوم يتابع التدريب التأهيلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي

تابع محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم، التدريب التأهيلي لطلاب الصف الثالث الإعدادي لاجتياز اختبارات القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا Stem ، حيث تم التدريب بمادة الرياضيات ، science ، اللغة الإنجليزية.
وخلال لقاء وكيل تعليم الفيوم بالطلاب قام وكيل تعليم الفيوم بتهنئة الطالب محمد محمود ، حيث فاز بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مجال الروبوت، وعرض الطالب تجربته واختراعه
جدير بالذكر أن مركز مصادر التعلم بمديرية تعليم الفيوم يقدم العديد من التدريبات في مختلف المجالات ( اللغة العربية واللغة الإنجليزية العامة والرياضيات و العلوم باللغتين العربية والإنجليزية واختبارات الذكاء ( IQ ) .
من ناحية أخرى، نظمت الإدارة العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة للتوعية البيئية بجامعة الفيوم الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ، ندوة حول أهمية التعليم لأهالي قرية دسيا بالتعاون مع كلية التربية وجمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية وفرع جهاز شئون البيئة بالفيوم بقاعة الوحدة المحلية بدسيا ، وذلك ثاني أيام قافلة جامعة الفيوم لتطوير قرية دسيا اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة رشا عويس المدرس بقسم الإدارة التربوية بكلية التربية والدكتور عمرو هيبة الباحث بجهاز شئون البيئة و جمال نبوي عبد الصمد رئيس الوحدة المحلية بدسيا، ومحمد علي مدير إدارة الاتصالات بالإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة، وعدد من موظفي وعمال الوحدة المحلية وأهالي قرية دسيا.
وتهدف الندوة إلى التعريف بالتربية البيئية كمفهوم لبناء المواطن الإيجابي الواعي بمشكلات البيئة وتنمية الوعي بأهمية البيئة وتنمية القيم الاجتماعية ودراسة المشكلات البيئية وتحليلها من خلال منظور القيم وتنمية المهارات اللازمة لفهم وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وبيئته وتهدف أيضًا إلى تنمية أخلاق بيئية تسعى إلى إيجاد التوازن البيئي وتزويد المواطنين بمعلومات دقيقة وحديثة عن البيئة ومشكلاتها بهدف معاونتهم على اتخاذ القرارات السليمة لأسلوب التعايش مع البيئة وتوعية المجتمع.
وتناولت الندوة إيجاد حلول للمشكلات البيئية من خلال غرس المفاهيم والقيم البيئية داخل الأطفال ونقل هذه الثقافة إلى المنزل حيث أثبتت التجارب أن سن القوانين وتخصيص الأموال والتكنولوجيا الحديثة ضرورة ولكنها غير كافية للحفاظ على البيئة ما لم يساندها المجتمع.
وأكدت الندوة على أن التلوث البيئي يؤثر على صحة الإنسان تأثيرًا بالغًا ويحدث خللًا كبيرًا خاصةً مع زيادة أشكال التلوث البيئي ومنها تلوث المياه الجوفية ومياه المحيطات والأنهار بمياه الصرف الصحي وعوادم المصانع إلى جانب تلوث الهواء والتربة بالملوثات الكيميائية والأسمدة غير العضوية والمبيدات الحشرية.
وتناولت الندوة أيضًا أهمية التعليم للمجتمع وأن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا للتلميذ حيث منحته كل ما يحتاجه حتى يؤدي واجبه للنهوض بأمته لهذا يجب علينا أن نتفوق علميًا وأن نجتهد في تحصيل العلم لخدمة بلادنا وإرضاء لله عز وجل.
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