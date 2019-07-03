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وكيل الأزهر يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الثانوية.. ويؤكد: لن نضيع مجهود الطلاب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:40 م
وكيل الأزهر يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الثانوية.. ويؤكد: لن نضيع مجهود الطلاب وكيل الأزهر يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الثانوية
كتب لؤى على

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تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، بمركز التصحيح بمعهد مجمع مدينة نصر النموذجى، وقد اطمأن على توفير كل مقومات الراحة للمصححين وتهيئة المناخ المناسب لهم لأداء عملهم على أكمل وجه.
 
وشدد وكيل الأزهر على ضرورة مراعاة الدقة عند تصحيح أوراق الإجابة واختيار ما فيه مصلحة الطالب دائمًا، مؤكداً أن الأزهر الشريف حريص على مصلحة الطلاب وليس فى حرب معهم، ولن نسمح بضياع  مجهودات الطلاب الذى بذلوه طوال العام. 
 
وطالب المصححين بضرورة الالتزام بتعليمات وضوابط التصحيح التى أعدها قطاع المعاهد الأزهرية، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو تصوير أى شيء يخص عملية التصحيح أو أوراق الإجابات المعتمدة. 
 
يشار إلى أن أعمال التصحيح الخاصة بأرواق إجابات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، قد بدأت أمس الثلاثاء، فى المراكز التى أعدها الأزهر الشريف فى 10مناطق أزهرية هى "الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا والقاهرة والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة والمنوفية".

 


الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الازهرية

وكيل الازهر

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