سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل الأزهر: القراءة سلوك ثقافى متحضر تشكل شخصية وعقل الإنسان

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:20 م
وكيل الأزهر: القراءة سلوك ثقافى متحضر تشكل شخصية وعقل الإنسان فعاليات الحفل الختامي لمشروع " تحدي القراءة العربي"
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم يستحق الإشادة، و القراءة سلوك ثقافى متحضر بها يستطيع الإنسان أن يشكل شخصيته وأن يبنى عقله. 
 

وأضاف خلال كلمته بفعاليات الحفل الختامى لمشروع " تحدى القراءة العربى"، لتكريم طلاب الأزهر الشريف الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى، اليوم الأربعاء، بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر، أن هذا المشروع يعطينا الأمل كل عام فى جمع العرب ونأمل أن تكون تلك المسابقة هى السبب فى النهوض بأمتنا العربية. 

 
الازهر (1)
ويشهد الحفل إعلان اسم الفائز ببطل تحدى القراءة على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق.
 
 
ويحضر الحفل  قيادات الأزهر الشريف، وسفير دولة الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق الأزهرية. 
 
الازهر (2)
 
يأتي ذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، والحث على القراءة والإطلاع وزيادة المعرفة.
 
 
الازهر (3)
 

 

الازهر (4)
 

 

الازهر (5)
 

 

الازهر (6)
 

 

الازهر (7)
 

 

الازهر (8)
 

 


الازهر الشريف

مسابقة تحدى القراءة

الامارات

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإسلام على طريقة مصر.. دورات أزهرية لتدريب أئمة بريطانيا وإثيوبيا.. محتوى تاريخى وعلمى وفقهى يدرسه كبار العلماء.. بريطانى: الأزهر رائد التعايش السلمى.. وإثيوبى: عندما زرناه استشعرنا عظمة الإسلام

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:30 ص

اليوم.. الأزهر يعلن اسم المرشح لمسابقة تحدى القراءة العربى بالإمارات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:00 ص

الأزهر: مؤتمر "التعليم بأفريقيا" يقام للمرة الأولى فى مصر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:51 م

باحث بالأزهر: المتطرفون لم يتلقوا العلم الصحيح من أهل التخصص

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة