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وفد من الجامعة العربية يزور السودان لدعم جهود استئناف الحوار بين الأطراف

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:49 ص
وفد من الجامعة العربية يزور السودان لدعم جهود استئناف الحوار بين الأطراف أبو الغيط
(أ ش أ)

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أكد المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجامعة إلى الخرطوم تأتى فى سياق إلتزام الجامعة العربية بمساندة الأطراف فى السودان ودعوتها إلى استئناف عملية التفاوض والعمل على بناء الثقة فيما بينها بما يكفل التوصل إلى توافق وطنى عريض لتجاوز صعاب المرحلة الراهنة والوصول إلى صيغة توافقية للمرحلة الإنتقالية.

وكان وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد وصل الى الخرطوم فى إطار الجهود والإتصالات التى تقوم بها مع المجلس العسكرى الإنتقالى وممثلى القوى السياسية والمدنية لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف الى التوافق على ترتيبات الإنتقال إلى سلطة مدنية فى البلاد.

واشار السفير محمود عفيفى ،فى تصريح اليوم الاربعاء إلى أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، كان قد كلف السفير خليل الذوادي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون العربية بالجامعة، بالتوجه مجدداً الى الخرطوم على رأس وفد الأمانة العامة الذى سيجرى سلسلة من اللقاءات مع الأطراف السودانية، وذلك متابعة للزيارة التى كان الأمين العام للجامعة قد قام بها للسودان يوم 16 يونيو الماضى.

 


السودان

الجامعه العربيه

وفد يزور السودان

استئناف الحوار بين الاطراف السودانيه

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