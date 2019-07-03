وفد من التعليم العالى يتفقد قسم الباثولوجيا الأكلينيكية بجامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور ابراهيم راجح رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة بنها، وفدا علميا من ادارةالمشروعات بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور محمد وفيق والدكتور فرحات سعد .

وقال راجح، إن وفد ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى تفقد أعمال الإنشاءات الأولية لأنشاء وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق والتى تعد من أحدث الوحدات الطبية على مستوى المحافظة ويتم من خلالها فحص جميع الأمراض عن طريق البلمرة الجزئية والكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية .

وأشار، إلى أن انشاء الوحدة يأتى اتساقا مع التوجيهات الرئاسية ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الكفاءة الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بما ينعكس على حالتهم الصحية، مضيفا أن وفد ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى قام بعقد لقاء علمى وحوارى مع الدكتور محمد رفعت نائب مدير وحدة الجودة نائبا عن الأستاذ الددكتور سعد محمد سعد مدير وحدة الجودة بالجامعة والدكتور علاء أمين مدير أدارة المشروعات بالجامعة والدكتورة نيفين عبد الحفيظ مدير وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق .

واشاد الوفد الوزارى خلال اللقاء بالأساليب العلمى المتبعة فى ادارة قسم الباثولوجيا الأكلينيكية وسير العمل فى انشاءات الوحدة التى ستنعكس بالأيجاب على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأشار راجح، إلى أن الوحدة الجديدة واعمال التطوير فى القسم والمعامل تتمت برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وتحت اشراف الأستاذ الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ببنها.