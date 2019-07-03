وزير العدل يتطلع على تقارير التفتيش المالى والإدارى المفاجئ بالمحاكم

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن اطلاع وزير العدل على التقارير الشهرية والنصف السنوية لقطاع المحاكم، فى إطار متابعة أعمال المحاكم على مستوى الجمهورية من الناحية المالية والإدارية.

وأوضحت المصادر، أن إدارة التفتيش على الموظفين بقطاع المحاكم، أجرى خلال الفترة الماضية عددا من الجولات التفتيشية على الأعمال المالية والإدارية الخاصة بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، والتى من خلالها تم فحص وتقييم الموظفين ومواعيد حضورهم وانصرافهم، وفحص رصيد الدمغات وقيد المحاضر وسجل الشكاوى، لبحث ترقياتهم أو مجازاتهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

وأشارت المصادر، أن وزير العدل وجه باستمرار أعمال التقييم للموظفين خاصة فى شهور فصل الصيف والتى تبدأ فيها الإجازة القضائية، وذلك للوقف على سير العمل بالمحاكم خلال هذة الفترة، وما تقوم به من أعمال وبيان موضع القوة والضعف فيها لتلافى العيوب والسلبيات والتشجيع على الكفاءة.