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وزير الشؤون الخارجية التونسية : حريصون على نيل الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:43 م
وزير الشؤون الخارجية التونسية : حريصون على نيل الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي
أ ش أ

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أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي، على عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط الشعبين الشقيقين التونسي والفلسطيني ومتانتها، مشددا على ثبات موقف تونس المساند لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة وإرساء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحرصها على أن تظل القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات المجتمع الدولي.
 
جاء ذلك خلال استقبال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوي اليوم الأربعاء ، بمقر الوزارة سفير دولة فلسطين بتونس هايل الفاهوم.
 
من جهته، أبلغ السفير الفلسطيني وزير الخارجية ارتياح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعافي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا وتمنياته له بموفور الصحة والسلامة والعودة السريعة إلى سالف نشاطه. 
 
وسلم السفير الفلسطينى الجهيناوي رسالة من نظيره الفلسطيني رياض المالكي عبر له فيه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2020-2021، معبرا عن يقينه بأن تونس ستكون صوت العرب وخير مدافع عن القضايا العربية في هذا الهيكل الأممي. 
 
 

تونس

فلسطين

محمود عباس

الباجي قايد السبسي

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