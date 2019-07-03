سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير السياحة الأردنى يبحث مع نائب نظيره القبرصى تعزيز التعاون بين البلدين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:58 م
وزير السياحة الأردنى يبحث مع نائب نظيره القبرصى تعزيز التعاون بين البلدين العاهل الاردنى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 بحث وزير السياحة والآثار الأردني مجد شويكة، اليوم الأربعاء،مع سافان بيردوس نائب وزير السياحة القبرصي، تعزيز العلاقات الثنائية في المجال السياحي واستقطاب مجموعات سياحية وتعزيز خط الطيران بين البلدين، إضافة لتعزيز الحركة السياحية المشتركة من خلال تنظيم البرامج المشتركة التي تستهدف استقطاب السياح من اليونان أو من الأسواق البعيدة.
 
وناقش الجانبان - خلال لقائهما اليوم وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" - سبل تفعيل التعاون السياحي وبناء قدرات العاملين في القطاع السياحي بين البلدين ورفد السوق القبرصي بالعمالة الأردنية المؤهلة وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب المشتركة.
 
كما اتفق الجانبان على ترويج البلدين من خلال إقامة رحلات سياحية مشتركة للصحفيين والإعلاميين ومكاتب السياحية والسفر، وبناء تعاون وثيق بين مكاتب السياحة والسفر الأردنية والقبرصية ،وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين البلدين عام 1993 من خلال إعداد برامج تنفيذية يستفيد منها الطرفان على أرض الواقع.

السياحة

الآثار

سافان بيردوس

قبرص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

الشاب خالد يصدم جماهير الجزائر ويغنى لدعم المغرب.. فيديو

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

رامى مالك: أنا مصرى بحب عمر الشريف والموسيقى المصرية

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

النمور والأسود .. أحدث جلسة تصوير لأبطال The Lion King

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة