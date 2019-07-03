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وزير الدفاع اللبنانى: الجيش قادر على فرض الأمن والاستقرار فى البلاد

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:37 م
وزير الدفاع اللبنانى: الجيش قادر على فرض الأمن والاستقرار فى البلاد قوات الجيش اللبنانى
أ ش أ

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 أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن القوات المسلحة لديها القدرة الكاملة على فرض الأمن في جميع أرجاء لبنان، ومن بينها منطقة الجبل، مشددا على أنه لن يسمح مطلقا بالمساس بالأمن والاستقرار في البلاد.
 
وقال وزير الدفاع - في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بحضور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ووزير شئون النازحين صالح الغريب - إن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة الجبل يوم الأحد الماضي تشكل "كمينا مسلحا" تعرض له الوزير الغريب، وأن الوقائع المتمثلة في قطع الطرق وإشعال النيران في الإطارات بالشوارع، تقطع بصحة تلك الرواية.
 
وأشار إلى أنه لمس من النائب أرسلان والوزير الغريب، رغبة في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة في منطقة الجبل، مؤكدا أن ملف تلك الأحداث أصبح في عهدة الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
من جانبه، شدد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلان أرسلان، على أنه يعتبر أن استهداف هيبة المؤسسة العسكرية هو استهداف لهيبة لبنان بأكمله.
 
واعتبر أرسلان أن أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الجبل هي "كمين محكم لاغتيال وزير شئون النازحين صالح الغريب"، مؤكدا أن هذا الأمر لن يخضع لتفاوض سياسي، وأنه زود وزير الدفاع بمعلومات وتفاصيل حول تلك الأحداث مدعومة بمقاطع مصورة.
 
 

وزير الدفاع اللبناني

لبنان

إلياس بو صعب

الحزب الديمقراطي اللبناني

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