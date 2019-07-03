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وزير الدفاع الروسى يتابع التحقيق فى حادث الغواصة المنكوبة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:22 م
وزير الدفاع الروسى يتابع التحقيق فى حادث الغواصة المنكوبة وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
موسكو (أ ش أ)

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توجه وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الأربعاء، إلى مدينة (سيفيرومورسك)، لمتابعة التحقيق فى حادث حريق الغواصة المخصصة للأبحاث العلمية بالأمس الثلاثاء، حيث لقى 14 من البحارة حتفهم فى الحريق.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أورته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن شويجو وصل إلى مقر الأسطول الشمالى، للاجتماع باللجنة المكلفة بالتحقيق فى حادث حريق الغواصة، والذى أودى بحياة 14 من طاقمها.. موضحة أنه من المقرر أن يستمع شويجو إلى قائد الأسطول الأميرال ألكسندر مويسيف، وذلك فى إطار التحقيق فى أسباب الحريق.

يذكر أن الرئيس الروسى فلايمير بوتين قد كلف وزير دفاعه، بالتوجه إلى مدينة سيفيرومورسك، حيث توجد الغواصة المنكوبة ومتابعة التحقيقات شخصيا، ومن ثم إبلاغ الرئيس بنتائج التحقيقات.

 


وزير الدفاع الروسى

حريق غواصه

حريق غواصه روسيه

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