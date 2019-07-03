سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة السياحة: تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد الغرف السياحية لاعتماد برامج تدريب العاملين بالقطاع

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:01 م
وزارة السياحة: تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد الغرف السياحية لاعتماد برامج تدريب العاملين بالقطاع لجنة من وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة السياحة أنه تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية ومسئول قطاع السياحة ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (TEVT) ومجموعة من الخبراء فى مجال الفنادق والسياحة، وذلك برئاسة الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب؛ وذلك لاعتماد البرامج التدريبية التى تم مراجعتها وتطويرها خلال الشهور الماضية على يد خبراء متخصصين فى مختلف التخصصات السياحية و الفندقية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.

ويأتى ذلك فى ضوء برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته وزارة السياحة وترتكز أحد محاوره على الاستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت أن تشكيل هذه اللجنة يأتى فى ضوء الحرص على ضمان تحديث المحتوى التدريبى بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور الذى يطرأ على قطاع السياحة عالميا.

كما أشارت إلى أن إعداد برامج تدريبية مطورة يأتى ضمن محاور استراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة (HRDS) ٢٠١٨٢٠٢٣؛ والتى ترتكز على تحسين كفاءة الموارد البشرية المرتبطة بالسياحة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة لتحقيق رضاء السائحين وضمان زيارتهم للمقصد السياحى المصرى مرات عديدة وزيادة تنافسية المنتج السياحى المصري، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة وتوفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل.


وزارة السياحة

تدريب العاملين بالسياحة

اتحاد الغرف السياحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة