وزارة السياحة: تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد الغرف السياحية لاعتماد برامج تدريب العاملين بالقطاع

كتبت آمال رسلان

أعلنت وزارة السياحة أنه تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة والاتحاد المصرى للغرف السياحية ومسئول قطاع السياحة ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى (TEVT) ومجموعة من الخبراء فى مجال الفنادق والسياحة، وذلك برئاسة الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب؛ وذلك لاعتماد البرامج التدريبية التى تم مراجعتها وتطويرها خلال الشهور الماضية على يد خبراء متخصصين فى مختلف التخصصات السياحية و الفندقية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.

ويأتى ذلك فى ضوء برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته وزارة السياحة وترتكز أحد محاوره على الاستثمار فى العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت أن تشكيل هذه اللجنة يأتى فى ضوء الحرص على ضمان تحديث المحتوى التدريبى بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور الذى يطرأ على قطاع السياحة عالميا.

كما أشارت إلى أن إعداد برامج تدريبية مطورة يأتى ضمن محاور استراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة (HRDS) ٢٠١٨ – ٢٠٢٣؛ والتى ترتكز على تحسين كفاءة الموارد البشرية المرتبطة بالسياحة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة لتحقيق رضاء السائحين وضمان زيارتهم للمقصد السياحى المصرى مرات عديدة وزيادة تنافسية المنتج السياحى المصري، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة وتوفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل.