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الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:06 ص
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وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل للجهات المستهدفة من جائزة مصر للتطبيقات الحكومية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:06 ص
وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل للجهات المستهدفة من جائزة مصر للتطبيقات الحكومية غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري
كتبت هبة حسام

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نائب وزيرة التخطيط: نستهدف إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق طفرة حقيقية في مستوى تقديم الخدمات الحكومية في مصر، وتمكين الشباب من المشاركة في تطوير العمل الحكومي

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في فريق العمل المسئول عن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية ورشة عمل بعنوان "التحديات الحكومية في القطاعات المختلفة وأهمية إدخال التطبيقات الذكية في مختلف مجالات العمل الحكومي" للجهات الخدمية المستهدفة في جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية.

وفي هذا الإطار قالت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تهدف بشكل أساسي إلي المساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق طفرة حقيقية في مستوى تقديم الخدمات الحكومية في مصر، وتمكين الشباب من المشاركة في تطوير العمل الحكومي، وخاصة طلبة الجامعات وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابعت أن الجائزة تهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقة بين الطلاب المصريين بالمؤسسات التعليمية المعترف بها بجمهورية مصر العربية والجهات الحكومية، وإشراكهم في عملية التحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة التي تتوافق ورؤية مصر 2030، كما تهدف إلى تشجيع الطلاب على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير الخدمات الحكومية وإمكانية الحصول عليها بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية.

وأوضحت لبيب أنه يتم العمل على الجائزة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات ضمن مبادرة مشروع تطوير العمل الحكومي بين البلدين التي تم توقيعها خلال فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات.

وأضافت نائب وزيرة التخطيط أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية أُطلقت في ضوء سعى الحكومة المصرية إلى التحول لمجتمع رقمي، يتيح الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت ومكان لجميع المواطنين وبشكل آمن، وكذلك التجارب الناجحة لبعض الشباب في عدة دول مجاورة

وخلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة التخطيط حول التحديات الحكومية في القطاعات المختلفة وأهمية إدخال التطبيقات الذكية في مختلف مجالات العمل الحكومي، تم عرض عدة موضوعات تمثلت في مقدمة عن جائزة تطبيقات الخدمات الحكومية وأهدافها، وأهمية إدخال التطبيقات الذكية في مختلف مجالات العمل الحكومي لتحسين جودة حياة المواطن، إلى جانب عرض أمثلة للتجارب الناجحة في الدولة المختلفة في هذا المجال، بالإضافة الى كيفية صياغة التحديات الخاصة بكل وزارة من خلال نموذج عمل خاص بذلك.

يشار إلى أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تم اطلاقها ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 25 نوفمبر 2018 ، وهي مسابقة سنوية للطلاب المصريين بالمؤسسات التعليمية بجمهورية مصر العربية فى التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول.

وتهدف الجائزة إلى الاستفادة من طاقات الشباب وقدراتهم لتقديم حلول مبتكرة تضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة.

 

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وزارة التخطيط

التخطيط

الاصلاح الادارى

اخبار الاقتصاد

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