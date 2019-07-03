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واشنطن تدين الهجوم على مطار أبها الدولى جنوبى السعودية من قبل الحوثيين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:57 ص
واشنطن تدين الهجوم على مطار أبها الدولى جنوبى السعودية من قبل الحوثيين مطار أبها ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الذى شنه المتمردون الحوثيون بواسطة طائرة مسيرة على مطار أبها الدولى جنوبى المملكة العربية السعودية فجر أمس الثلاثاء، وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين .

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتيجاس قولها "إن هذه الهجمات تهدد أرواح العديد من الناس وتصيب بجروح مدنيين أبرياء"، ودعت إلى وضع حد فورى لهذه الأعمال العنيفة التى لا تؤدى إلا إلى تفاقم الصراع فى اليمن وتعميق انعدام الثقة.

وأكدت المتحدثة وقوف واشنطن بحزم مع شركائها السعوديين فى الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات.

 


مطار ابها

واشنطن

الحوثيين

الهجوم على مطار ابها

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