هيئة تعليم الكبار: محو أمية 4588 شخصا بواسطة أئمة الأوقاف بالعام الماضى

كتب إسماعيل رفعت

أكدت هيئة تعليم الكبار، أن قضية محو الأمية هى آفة خطيرة تهدد أمن المجتمع حيث هى أمية وعى وثقافة ونجتهد فى نقل الأمة إلى مستوى تعليمى وثقافة وخدمة أفضل.

وأضافت الهيئة، أن محو الأمية مشروع وطنى تشترك فيه القطاعات الحكومية والخاصة والوزارات.

وقالت الهيئة:" تم محو أمية 4588 شخصا بالتعاون مع الأوقاف خلال العام الماضى.

وأشارت الهيئة، إلى أن إمام المسجد كلامه مسلم به بين أبناء القرية ولذلك جاء دورهم فى محو الأمية، ، لافتا إلى أن ائمة الاوقاف يمحون الأمية الدينية لدى الأمى، كما يتم فتح فصل تعلم إعدادى بعد إنهاء تخرج الدفع الأولى وكذلك فتح فصل محو أمية فى كل مركز شباب.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة تعليم الكبار، لقيام أئمة الأوقاف بمحو أمية الكبار.