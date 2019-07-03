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ننشر موعد بدء وخطوات اختبارات القدرات المؤهلة للتربية الرياضية بجامعة المنيا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:21 م
ننشر موعد بدء وخطوات اختبارات القدرات المؤهلة للتربية الرياضية بجامعة المنيا جامعه المنيا
كتب فريق المحافظات

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أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، موعد عقد اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بها للطلابة الجدد من خريجى الثانوية العامة، إذ تنطلق الاختبارات السبت المقبل 6 يوليو وتستمر حتى 20 يوليو.

 

وتضمن إعلان الكلية طريقة التقديم والتى تتم من خلال دخول الطالب أو الطالبة على صفحة تسجيل اختبارات القدرات إليكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإليكترونى، ثم يتم تحديد موعد الاختبار بنفسه، ويقوم بطباعة إيصال التسجيل والتوجه به لمقر الكلية فى التاريخ المحدد فى تمام الثامنة صباحا، ويجرى الفحص الطبى المبدئى على القلب والصدر.

 

وتتضمن الاختبارات 3 مراحل، الأولى تضم اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى المجال الرياضى ( 30 درجة ) يصحح اليكترونيا، فى التاسعة صباحا، واليوم الثانى يتضمن الاختبارات الرياضية ويجتاز الطالب أو الطالبة الاختبارات المقررة ( 42 درجة ).

 

وفى اليوم الثالث يتم قياس الطول والوزن، ولا يقل طول البنات عن 155 سم، والا يقل طول البنين عن 165، ويشترط النجاح فى اجمالى توزيع درجات جميع الاختبارات حصول الطالب أو الطالبة على 70 %.

 
اختبارات كلية التربية الرياضية بالمنيا
اختبارات كلية التربية الرياضية بالمنيا

 


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