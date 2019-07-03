ننشر أوراق قضية اغتصاب أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر لمربية أطفال استرالية

كتبت رباب فتحي و محمود العمرى

بعد عام من المراوغة أمام القضاء الأمريكى الذى نظر منذ ما يقرب من عامين قضية اغتصاب سعود بن خالد آل ثانى زوج الشيخة حصة بنت حمد، شقيقة أمير قطر لمربية أطفال استرالية، وهى القضية التى لم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن، حصل "اليوم السابع" على أوراق وتفاصيل الواقعة وأمر الإحالة وإخطار المتهمين وتفاصيل جلسات القضية لم تحظ باهتمام كاف فى الإعلام الغربى منذ ظهورها إلى العلن.

وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر 2017، حين أقدمت تشارى ماكينا، مربية أطفال استرالية الجنسية على تحريك دعوى قضائية ضد الأمير سعود آل ثانى أحد أبناء الأسرة الحاكمة فى قطر، متهمة إياه بالاعتداء عليها جنسياً.

ووجهت الضحية الاسترالية اتهامها لكل من الشيخة حصة آل ثانى وسعود آل ثاني، و تصفهما الأوراق بأنهما زوجان ثريان ولديهما نفوذ كبير للغاية ـ بحسب أوراق القضية ـ حيث تمتلك أسرتهما عقارات فى جميع أنحاء العالم، كما أنهما من الأسرة الحاكمة فى قطر، والتى تمتلك قناة الجزيرة ودولة قطر بأكملها.

وتضمنت أوراق القضية التى ينشرها "اليوم السابع" تباعاً تفاصيل وأقوال المجنى عليها والتى سردت خلالها تفاصيل ما تعرضت له بداية من التحرش اللفظى وعبر تطبيقات التواصل الاجتماعى من قبل "سعود"، وصولاً إلى اغتصابها ما يكشف حقيقة الانحدار الاخلاقى الذى تغلل في الأسرة الحاكمة فى قطر، فضلاً عن ابتزاز تنظيم الحمدين لدوائر الغرب الإعلامية بشكل مفضوح، للتعتيم على تلك الجرائم والانتهاكات.