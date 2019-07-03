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ننشر أسماء مصابى وضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية أبوشوشة بقنا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:21 ص
ننشر أسماء مصابى وضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية أبوشوشة بقنا انقلاب سيارة - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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حصل "اليوم السابع" على أسماء المتوفين و المصابين، أثر انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية أبوشوشة بمركز أبوتشت شمال محافظ قنا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.
 
و جاءت أسماء المتوفيين على النحو التالى، "الشاذلى بكر أبوزيد" مقيم مركز إسنا، و"مجدى محمد فراج" 31 سنة، مركز إسنا، وتم نقله لمشرحة فرشوط، و"أحمد الضوى عبد الرحيم" 21 سنة، تم نقله لمشرحة أبوتشت، و "عمرو رضوان عبد الحميد محمد" 23 سنة مقيم بمركز إسنا، و"أحمد السيد عبد القادر عبدالله" مقيم مركز إسنا مشرحة بهجورة، وسيدة وشاب مجهول الهوية.
 
وكشف مصدر بإسعاف قنا، أسماء المصابين، وهم "أحمد بدوى توفيق" 43 سنة، مصاب بكسر بالجمجمة والركبة، و"عبده الصغير أحمد" 50 سنة، مركز إسنا مصاب خلع الكتف الأيسر مستشفى ابوتشت، و"أحمد السيد أحمد عبد الراضى" 35 سنة، مقيم بمركز إسنا مصاب بكسر مضاعف باليد اليسرى مع إشتباه مابعد الإرتجاج، وتم نقله لمستشفى أبوتشت، و"أحمد محمد كامل" 34 سنة، كسر مضاعف في الساق اليسرى مقيم  القاهرة الوراق.
 
وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً بوقوع حادث يفيد بمصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بهم أثناء إستقلالهم بالقرب من قرية أبوشوشة التابعة لدائرة مركز أبوتشت وعلى الفور أنتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 
 

محافظه قنا

امن قنا

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انقلاب سياره

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