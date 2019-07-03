نقابة التمريض تعلن بدء الحجز فى دورة العمليات.. تعرف على التفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود النقيب العام، عن بدء الحجز فى دورة العمليات، لمدة أربعة أيام، برسوم 250 جنيها، وذلك بمقر النقابة، مشيرة إلى أن الدورة يقدمها مجموعة من خبراء التدريب المعتمدين من النقابة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن محتويات الدورة، بالنسبة لليوم الأول، مهارات التواصل وأخلاقيات المهنة، تجهيز وحدة العمليات، السجلات والتقارير بالعمليات، واليوم الثانى: معايير أمان وسلامة المريض بالعمليات، دور الممرضة المناولة والمعقمة والإفاقة، والتسليم والتسلم بين العمليات والأقسام.

وفى اليوم الثالث: التحكم فى العدوى داخل العمليات، التعقيم، ارتداء الواقيات الشخصية، بيئة العمليات المعقمة، التخلص من النفايات، تداول الألات داخل العمليات، وفى اليوم الرابع: مخاطر الأجهزة الطبية داخل العمليات، دور ممرضة الإفاقة، سياسة الألم، الرعاية التمريضية للمريض داخل حجرة الإفاقة، والتشفيط من الممرات الهوائية.