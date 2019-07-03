ناتج بريطانيا ينكمش فى الربع الثانى بفعل مخاوف الانفصال والاقتصاد العالمى

رويترز

كشف مسح أن اقتصاد بريطانيا انكمش على ما يبدو فى الربع الثانى من العام بعدما سجل قطاع الخدمات نموا لا يذكر فى يونيو على خلفية المخاوف بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى والاقتصاد العالمي.

وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت سي.آي.بي.إس لمديرى المشتريات فى قطاع الخدمات المنشور اليوم الأربعاء إلى 50.2 من 51.0 فى مايو ليقل عن متوسط توقعات الاقتصاديين فى استطلاع رويترز والذى كان عند 51.0.

وقالت آي.إتش.إس ماركت سي.آي.بي.إس إن مسوحا مماثلة أجريت فى قطاعى الصناعات التحويلية والبناء ونُشرت الأسبوع الحالى كشفت أن هذه القطاعات سجلت انكماشا فى يونيو مما يعنى أن اقتصاد بريطانيا ككل انكمش على الأرجح بنسبة 0.1 % فى الربع الثاني.

وقال بنك إنجلترا المركزى إن الاقتصاد البريطانى قد يكون انكمش فى الربع الثانى بعد نمو قوى فى الربع الأول عندما كانت الشركات تتأهب للاستعداد للانفصال عن الاتحاد الأوروبى فى موعده الأصلى 29 مارس.

والموعد النهائى الجديد للانفصال عن الاتحاد هو 31 أكتوبر المقبل.

ويساور القلق العديد من الشركات بسبب احتمال الخروج من الاتحاد دون اتفاق وهو ما قال اثنان من المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماى إنهما مستعدان له إذا اقتضى الأمر.