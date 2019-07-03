نائب رئيس امتحانات الثانوية: "شوفنا مسرحيات وأفلام بالامتحانات وتعاملنا معها"

كتب محمود طه حسين

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن 90 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية فى الديناميكا والاستاتيكا للثانوية العامة "الرياضيات التطبيقية"، موضحا أن النتيجة والعينات العشوائية طبيعية جدا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى أن العينة العشوائية لامتحان علم النفس والاجتماع كشفت حصول 4 طلاب على الدرجة النهائية من 1200 إجمالى العينة ولكن بعد تعديل النموذج حصل 180 طالبا على النهائية، وسيتم الإعلان عن نسبة العينة العشوائية قريبا.

وشدد على أن جملة الحالات التى تم ضبطها بالغش والتشييد 169 حالة من داخل غرفة العمليات المركزية واللجان.

أما بالنسبة للغش الجماعى، أوضح أن هناك 3 لجان راجعت كراسات الطلاب الذين ثبت تورطهم فى الغش واكتشاف الغش يكون من خلال تطابق الإجابات، قائلا: شوفنا أفلام ومسرحيات فى الامتحانات وتعاملنا معها بكل قوة وحزم، قائلا: بنتعب بشكل كبير، موضحا أنه يمر على الكنترولات بشكل دورى لحل أى مشكلات تظهر.

وطالب خالد عبد الحكم، بضرورة التعامل مع الوقائع بحيادية كبيرة، مؤكدا بعض اللجان شهدت تأمين مهول من الشرطة وصل إلى 30 فرد شرطة، قائلا: طلبة كانت بتقوم من مكانها وتقعد جنب بعضها فى اللجان وتتعدى على المواطنين والقرارات التى تم اتخاذها بسبب تعديهم على المعلمين داخل اللجان.



