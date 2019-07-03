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مفتى الجمهورية يتقدم بخالص العزاء لحاكم الشارقة فى وفاة نجله

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:21 ص
مفتى الجمهورية يتقدم بخالص العزاء لحاكم الشارقة فى وفاة نجله الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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تقدَّم فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، فى وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان، الذى وافته المنية فى بريطانيا.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه: بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 


مفتى الجمهورية

عزاء

حاكم الشارقة

شوقى علام

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