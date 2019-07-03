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مع ارتفاعات أسعار البترول عالميا.. تعرف على الآثار الاقتصادية للدعم؟

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:00 ص
مع ارتفاعات أسعار البترول عالميا.. تعرف على الآثار الاقتصادية للدعم؟ غاز - أرشيفية
كتبت- مروة الغول

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يرتبط ترشيد دعم الوقود والمحروقات، ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى بعدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة للحفاظ على ثروة مصر البترولية من الاستهلاك الترفى نتيجة انخفاض الأسعار.

ولكن هناك مجموعة من الآثار السلبية والتى تترتب على استمرار دعم الوقود مع ارتفاع سعر البترول عالميا وتتلخص هذه الآثار السلبية فى مجموعة من النقاط كانت كالتالي:

 1ـ زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل).

 2ـ استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف فى الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء.

3ـ التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة، والتأثير السلبى على الاقتصاد المصرى.

4ـ التأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين.

5ـ التأثير السلبى على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى لكى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية.

6ـ التأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم.

7ـ تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد.

8ـ التأثير السلبى على التقييم المالى لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

9 ـ عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم.


الوقود والمحروقات

البترول

وزارة البترول

الموازنة العامة

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