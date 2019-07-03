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مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة الدير بإسنا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:21 م
مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة الدير بإسنا انقلاب سيارة فى ترعة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقي طفل مصرعه وأصيب 3 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي، في ترعة الدير شرق بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفي إسنا المركزى، حرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الدير شرق في مدينة إسنا، وأسفر الحادث عن مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص كانوا يستقلون السيارة، فتم نقل المصابين لمستشفي إسنا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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امن الاقصر

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