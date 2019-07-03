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مصرع طالب بحادث تصادم أثناء زفة عروسين بقليوب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:30 م
مصرع طالب بحادث تصادم أثناء زفة عروسين بقليوب اسعاف - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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لقى طالب مصرعه إثر إصابته فى حادث تصادم بقرية الصباح بمدينة قليوب، أثناء استقلاله دراجة نارية لزفة عروسين بقرية الصباح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية بمصرع "ح س خ"، 16 عاما طالب بالصف الثالث الثانوى.

حيث تبين أن الطالب كان مستقلا دراجة نارية ويشارك فى زفة عروسين بقرية الصباح التابعة لمركز قليوب، فاصطدم بسيارتين مسرعتين ولقى مصرعه في الحال وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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اخبار المحافظات

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