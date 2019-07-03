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مسح خاص: تباطؤ قطاع الخدمات بالصين فى يونيو وانكماش طلبات التصدير

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:14 م
مسح خاص: تباطؤ قطاع الخدمات بالصين فى يونيو وانكماش طلبات التصدير صادرات-أرشيفية
رويترز

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أظهر مسح خاص اليوم الأربعاء أن النمو فى قطاع الخدمات بالصين تباطأ إلى أقل مستوى فى أربعة أشهر فى يونيو مع تراجع طلبيات التوريد الجديدة من عملاء الخارج، مما يعزز مؤشرات على تعرض الاقتصاد لضغوط فى ظل استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ونزل مؤشر تسايشين ماركت لمديرى مشتريات قطاع الخدمات إلى 52.0 فى يونيو، وهو أقل مستوى منذ فبراير، من 52.7 فى مايو.

ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.

وانكمشت طلبيات التصدير الجديدة التى تلقتها شركات الخدمات الصينية للمرة الأولى فى تسعة أشهر فى يونيو، وعزت الشركات ذلك إلى ضعف النمو العالمى والرسوم الجمركية.

لكن الأعمال الجديدة تحسنت بصفة عامة، مما يشير إلى أن سلسلة من إجراءات الدعم الحكومى على مدار العام المنقضى تعزز الطلب المحلي.

وارتفع المؤشر الفرعى للأنشطة الجديدة إلى 53.4 فى يونيو من 52.9.

وفى حين تحسنت ثقة الشركات نوعا ما من أضعف مستوى فى عشرة أشهر المسجل فى مايو، فإن الشركات قلقة من أن يؤثر ضعف العلاقات الأمريكية الصينية على النشاط فى العام الجديد.


الرسوم الجمركية

النمو والانكماش

الصين

رويترز

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