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مدينة بئر العبد بسيناء تزيل مخلفات الجزارين بقرية قاطية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:28 م
مدينة بئر العبد بسيناء تزيل مخلفات الجزارين بقرية قاطية مخلفات الجزارين بقرية قاطية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له، إستجابته الفورية لمطالب الأهالى بإزالة مخلفات جزارين فى قرية قاطية، وقام رئيس القرية بحل الشكوى، وهى كما وردت ظهور رائحة كريهة بمدخل قاطية لوجود مخلفات جزارة.
 
وأشار البيان، إن هذه الإستجابة جاءت فى إطار تفعيل التواصل بين المواطن والمسؤول من خلال تلقى الشكاوى عبر صفحة خصصت على مواقع التواصل يتم متابعتها، كما تم تلقى مطالب من سكان نهاية شارع حميد ببئر العبد برصف شارع يمر به العديد من السكان والمنطقة.
 
وفى سياق متصل، أعلن مجلس مدينة بئر العبد، أنه على المسافرين من وإلى العريش عبر طريق العريش القنطرة الدولى، توخى الحذر بعد ان تم تغيير إتجاه الطريق من قرية أبو الحصيني حتى قرية سبيكة،وللمتجه من الميدان حتى سبيكة السير علي الطريق المعاكس،والقادم في اتجاه العريش التحويلة من عند سبيكة حتي الميدان .
 
 

محافظه شمال سيناء

مدينه بئر العبد

شمال سيناء

العريش

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