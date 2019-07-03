مدير مخزن أقمشة مسروق بالجمالية : اكتشفت الواقعة بعد القبض على المتهمين

كتب سليم على

أكد مدير مخزن أمام نيابة الجمالية، أنه علم بواقعة قيام 5 عمال بسرقة 12 ألف جنيه، وأقمشة، من داخل مخزن محل عملهم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، بعدما نجح رجال المباحث فى القبض على المتهمين، وتسليمهما للنيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط 5 عمال أحدهم، مقيم بمحافظة المنيا، والآخرين مقيمين بمحافظة بنى سويف، وبحوزتهم 6 أتواب من الأقمشة، و12ألف جنيه، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم .

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترف أثنان منهم بسرقة الأقمشة من داخل المخزن محل عملهما، بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واستعانا بباقى المتهمين لنقل المسروقات، وأقرا بأن المبلغ المالى من متحصلات وقائع سرقة سابقة بذات الأسلوب.

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء باعتراف المتهمين، وأضافا بعدم علمهما بأن الأقمشة المضبوطة من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.