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محافظ كفر الشيخ : دور الغرفة التجارية كان ضعيفاً الفترة الماضية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:53 م
محافظ كفر الشيخ : دور الغرفة التجارية كان ضعيفاً الفترة الماضية لقاء محافظ كفر الشيخ بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المنتخبين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،إن الغرفة التجارية هي شريك حقيقي في التنمية، وهي تمثل كل شُعب التجارة في المحافظة بالإضافة إلي علاقتها بالمشاركات المجتمعية لصالح التنمية بالمحافظة، مؤكداً أن دور الغرفة التجارية كان ضعيفاً خلال الفترة الماضية، متمنياً أن تقدم الغرفة الدعم للمحافظة خلال الفترة القادمة ،لأنها تمثل أكثر من 13شُعبة بالمحافظة، وتمثل هذه الشعب التجارة في محافظة كفرالشيخ.
 
وأوضح المحافظ أنه يعتبر الغرفة التجارية أحد أهم أذرع المحافظة في التنمية وخدمة المجتمع،وسيبدأ عهد جديد لعمل الغرفة التجارية وسيكون لها الدور اكثر فعالية علي مختلف الأصعدة والمستويات بالمحافظة.
 
جاء ذلك بحضور أعضاء  مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ المنتخبين.

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