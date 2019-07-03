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محافظ شمال سيناء يقرر استثناء ذوى الاحتياجات الخاصة من ساعتين عمل رسمية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:11 م
محافظ شمال سيناء يقرر استثناء ذوى الاحتياجات الخاصة من ساعتين عمل رسمية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة،محافظ شمال سيناء،تفعيل قرار استثناء ذوى الإحتياجات الخاصة من ساعتين عمل.
 
جاء ذلك، خلال تراسة إجتماع المجلس الإستشارى للتربية الخاصة بشمال سيناء، بحضور قيادات العمل التنقيذى بالمحافظة، والقائمين على ذوى الإحتياجات الخاصة بالمصالح الحكومية المختلفة، وممثلين عن الأوقاف والأزهر والشباب والرياضة.
 
وشدد محافظ شمال سيناء، على ضرورة فتح كل الفرص أمام ذوى الإحتياجات الخاصة، للمشاركة المجتمعية المنوعة،وتطبيق كافة القوانين المنظمة للتعامل معهم فى المصالح الحكومية لتوفير الراحة لهم.
 
وقالت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء،إن الطلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء، تميزوا خلال العام الدراسى بمشاركتهم المجتمعية من خلال عدة مبادرات تمت على الأرض، ولاتزال تتواصل خلال عطلة الصيف.
 
 

محافظه شمال سيناء

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تعليم شمال سيناء

وزاره التربيه و التعليم

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