محافظ دمياط تفتتح المعرض الأول للكتاب.. اليوم

دمياط عبده عبد البارى

تفتتح الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من معرض دمياط للكتاب المقام على أمام مكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وبحضور قيادات وزارة الثقافة .

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن هذا المعرض يأتى ضمن الاستراتيجية الهادفة الى وصول المنتج الثقافي لكافة المواطنين في أرجاء مصر، وأضافت أن هذا المعرض سيكون ملتقى ثقافي تنويري وفرصة لأبناء المحافظة للحصول على أحدث الكتب والمؤلفات والاصدارات، مؤكدة أن هناك تخفيضات على أسعار جميع الإصدارات الخاصة بوزارة الثقافة وكذلك دور النشر الخاصة.

يذكر أن معرض الكتاب بدمياط مقام على مساحة 450 متر مربع بمشاركة 30 ناشرًا من قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة، وتتضمن فعالياته أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تقام بالتعاون مع مكتبة مصر العامة والهيئة العامة لقصور الثقافة إلى جانب وزارة التربية والتعليم.