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محافظ جنوب سيناء يشدد على انهاء المشروعات وفق الجدول الزمنى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:07 م
محافظ جنوب سيناء يشدد على انهاء المشروعات وفق الجدول الزمنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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كلف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بسرعة انهاء جميع المشروعات على أرض المحافظة، طبقا للجداول الزمنية المعدة مسبقا لذلك، وضرورة المتابعة المستمرة بمعرفة مديرية الاسكان بالمحافظة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بطور سيناء،بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، وفوزى همام، السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن، ومديرى عموم المديرات الخدمى.

كما بحث المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بانعقاد الملتقى الخامس للسياحة الدينية بسانت كاترين.

 

 


الملتقى الخامس للسياحة الدينية

محافظ جنوب سيناء

جنوب سيناء

سانت كاترين

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