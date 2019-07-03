محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات الخدمية بكفر شكر بتكلفة 744 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

قام الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية بمدينة كفر شكر للوقوف علي نسب التنفيذ والإستماع الي مشاكل المواطنين وحلها.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد المركز الطبى بكفر شكر،والذي يتكون من أرضي و3 أدوار وتبلغ مساحة المبني 1500 متر وبلغت تكلفتة 9 مليون جنيه ووصلت نسبة الي 95 %.

كما تفقد محافظ القليوبية، مستشفى كفر شكر المركزي الجاري إنشاؤه حاليا بتكلفة 215 مليون جنيه، مؤكداً على أن المستشفى تعتبر صرحا طبيا نموذجيا متكاملا بحيث لا يتم الحاجة إلى تحويل أي حالات مرضية به إلى أي مستشفيات أخرى تمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فيها وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للاهتمام بالحضانات والعمليات الجراحية والغسيل.

وتتكون المستشفى من 105 أسرة إقامة داخلي و15 سرير عناية مركزة و41 وحدة غسيل كلوي و28 حضانة أطفال، وطالب القائمين على العمل بالمستشفى بسرعة إنجاز الأعمال وضرورة عمل خط صرف صحي منفصل، واستكمال كافة التجهيزات في أقل وقت ممكن حيث أبدى عدم رضائه من تأخر الأعمال بالمستشفى .

وأكد المحافظ، أن الدولة تسعى للاهتمام بالقطاع الصحى وخاصة الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال وغرف العمليات وهى التى تتوفر بالمستشفى، مشيرا إلى أن المستشفى ستكون صرحا طبيا كبيرا يخدم قرى مركز كفر شكر والطريق بين بنها والمنصورة وبعض قرى ومدن الدقهلية.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد اعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر وأبدي عدد من الملاحظات الفنية في طبقة الأساس وأمر بملافاتها فورا حتي لا يتم تنفيذ الطريق وتسليمه بالجودة المطلوبة وعدم التعرض للمسائلة القانونية كما أمر المحافظ المسئولين بسرعة التنفيذ لعدم تعطيل الحركة المروية أمام المواطنين.

وتفقد محافظ القليوبية، مدرسة بدوى علام الرسمية بقرية المنشاة الكبرى والتي تتكون من عدد 23 فصل جديد وتم الانتهاء من الإنشاءات ديسمبر 2018 وجارى توصيل الكهرباء والمياه والصرف وتم تجهيز المدرسة بالكامل وبلغت تكلفة المدرسة 10 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ، أيضا مجمع مدارس المنشاة الكبرى والمكون من 18 فصل جديد، وتم الانتهاء من الإنشاءات فى مارس 2019 وبلغت تكلفة المدرسة 23 مليون جنيه - وجارى توصيل الكهرباء ولكن المياه والصرف وتم تجهيز المدرسة بالكامل وبلغت تكلفة المدرسة 10 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ مصنعين تصنيع الملابس ( وظيفتك جنب بيتك) وأبدي سعادته بمستوى العمل بالمصنعين ومدي جودة المنتجات التي يصنعها الشباب، مشيرا إلى أن تلك المتجات مستعدة لتنافس في السوق المحلي بصورة كبيرة ومستعدة ايضا لتنافس على مستوى السوق الدولي وتصديرها، حيث تقوم المصانع أيضاً بانتاج الملابس الرياضية والطبية والملابس الداخلية والقمصان الرجالي ويتم انتاجها بالمصنع من الألف إلى الياء.

كما طالب المحافظ الشباب ببذل قصاري جهدهم لخروج المنتج بصورة جيدة يسمح بتصديره للخارج واستمع لمقترحات الشباب ووعدهم بتذليل الصعاب التي تعترضهم.

وخلال جولة المحافظ تفقد، أيضا المحطة المرشحة بقرية المنشاة الكبرى (جديدة بتكلفة 500 مليون جنيه وتم تسليم الموقع للجهاز التنفيذى وجارى التنفيذى وتاريخ الانتهاء فى ديسمبر 2018 ونسبة التنفيذ 10%.

وأختتم المحافظ الوحدة الصحية بقرية أسنيت لمتابعة حملة صحة المرأة حيث أكد، أن المبادرة تعد حزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الي الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وأكد المحافظ، أن المبادرة تهدف إلى الاطمئنان على سيدات مصر، ودعم صحة المرأة في كل المحافظات، مؤكدا أن الكشف والعلاج بالمجان، كما أن المبادرة تشمل العديد من المحاور الرئيسية والتي تهتم جميعها بصحة المرأة وعلى رأس تلك المحاور الكشف المبكر عن الأورام "سرطان الثدي"، إضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة)، وأمراض القلب وهشاشة العظام والهدف من المبادرة هو الفحص المبكر لسرطان الثدي، واكتشاف الأمراض مبكرًا، بما يساهم في الشفاء العاجل.

وتستهدف تلك الحملة النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدورى للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة، وجاءت الجولة بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، ومحمد الحسينى رئيس مدينة كفر شكر، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.