محافظ الشرقية يجتمع بمديرى إدارتى شئون الخدمة والتفتيش الجديدين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية بكل مؤسسة حكومية للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على الروتين والبيروقراطية فى العمل والدفع بقيادات شابة مؤهلة قادرة على تطوير منظومة العمل بالجهاز الإدارى لتحسين مستوى العاملين وتقديم خدمة مميزة تليق بالمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه نبيل سعيد السيد والمكلف بالقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشؤن الخدمة بالديوان العام، وأحمد عبد المعبود والمكلف بالقيام بتسيير أعمال مدير إدارة التفتيش بالديوان العام العام فى حضور اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة لوضع آلية عمل محددة لتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن إعادة ترتيب العمل داخل الديوان العام وتحسين مستوى الأداء .

وكلف المحافظ السكرتير العام بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة لشئون الخدمة الجديد بالبدء فوراً فى اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير منظومة العمل داخل إدارات الديوان العام وتحقيق التواصل والتنسيق بين إدارات عمل الجهة الواحدة لسرعة إنجاز المهام، وتحديد مهام كل موظف على حده حتى لا تضيع المسئولية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر، مع الوضع فى الإعتبار ضرورة الاستفادة من الطاقات الشبابية غير المستغلة لتحسين مستوى العاملين والنهوض بالجهاز الإدارى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة الاستفادة من الخطة الاستراتيجية للمحافظة والتى انتهت من تحديد إمكانيات المحافظة الحالية والمتاحة والاحتياجات الضرورية للمواطنيين وتحديد الأولويات فى قطاعات العمل المختلفة والوقوف على نقاط القوة والضعف لإتخاذ خطوات جادة نحو تطوير منظومة العمل داخل إدارات الديوان العام .

وأكد الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة أن معيار اختيار المديرين الجديدين لإداراتى شئون الخدمة والتفتيش جاء بعد متابعة دقيقة ومستمرة لأداء كل منهما الوظيفى والذى إتسم بالنزاهة والشرف والقدرة على التطوير وحسن إدارة الأزمة والجرأة فى إتخاذ القرار والتعامل مع ملفات الفساد وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق لإتخاذ اللازم ، مشيرا إلى أن توجيهات المحافظ واضحة بضرورة العمل على تطوير منظومة العمل من خلال الدفع بقيادات شابة واعية وقادرة على إحداث نقلة نوعية حقيقية فى كل قطاع خدمة بما ينعكس بشكل أفضل على مستوى العاملين وشكل الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبهما أعرب المديران الجديدان عن شكرهما وامتنانهما لقرار المحافظ بتصعيدهما لتولى وظائف قيادية بالديوان العام مؤكدين أنهما سيبذلان أقصى جهدهما لتنفيذ توجيهات المحافظ لتطوير منظومة العمل وإحداث طفرة حقيقية فى أداء العاملين داخل إدارتهما لتصل لجميع العاملين بالديوان العام .