سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ويشدد على ضبط وتحسين منظومة العمل..

محافظ الشرقية يجتمع بمديرى إدارتى شئون الخدمة والتفتيش الجديدين

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:15 م
محافظ الشرقية يجتمع بمديرى إدارتى شئون الخدمة والتفتيش الجديدين جانب من اجتماع محافظ الشرقية مع مديرى إدارتى شئون الخدمة والتفتيش الجديدين
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية بكل مؤسسة حكومية للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على الروتين والبيروقراطية فى العمل والدفع بقيادات شابة مؤهلة قادرة على تطوير منظومة العمل بالجهاز الإدارى لتحسين مستوى العاملين وتقديم خدمة مميزة تليق بالمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه نبيل سعيد السيد والمكلف بالقيام بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشؤن الخدمة بالديوان العام، وأحمد عبد المعبود والمكلف بالقيام بتسيير أعمال مدير إدارة التفتيش بالديوان العام العام فى حضور اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة لوضع آلية عمل محددة لتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن إعادة ترتيب العمل داخل الديوان العام وتحسين مستوى الأداء .

وكلف المحافظ السكرتير العام بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة لشئون الخدمة الجديد بالبدء فوراً فى اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير منظومة العمل داخل إدارات الديوان العام وتحقيق التواصل والتنسيق بين إدارات عمل الجهة الواحدة لسرعة إنجاز المهام، وتحديد مهام كل موظف على حده حتى لا تضيع المسئولية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر، مع الوضع فى الإعتبار ضرورة الاستفادة من الطاقات الشبابية غير المستغلة لتحسين مستوى العاملين والنهوض بالجهاز الإدارى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة الاستفادة من الخطة الاستراتيجية للمحافظة والتى انتهت من تحديد إمكانيات المحافظة الحالية والمتاحة والاحتياجات الضرورية للمواطنيين وتحديد الأولويات فى قطاعات العمل المختلفة والوقوف على نقاط القوة والضعف لإتخاذ خطوات جادة نحو تطوير منظومة العمل داخل إدارات الديوان العام .

وأكد الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة أن معيار اختيار المديرين الجديدين لإداراتى شئون الخدمة والتفتيش جاء بعد متابعة دقيقة ومستمرة لأداء كل منهما الوظيفى والذى إتسم بالنزاهة والشرف والقدرة على التطوير وحسن إدارة الأزمة والجرأة فى إتخاذ القرار والتعامل مع ملفات الفساد وإحالة كافة المخالفات لجهات التحقيق لإتخاذ اللازم ، مشيرا إلى أن توجيهات المحافظ واضحة بضرورة العمل على تطوير منظومة العمل من خلال الدفع بقيادات شابة واعية وقادرة على إحداث نقلة نوعية حقيقية فى كل قطاع خدمة بما ينعكس بشكل أفضل على مستوى العاملين وشكل الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن جانبهما أعرب المديران الجديدان عن شكرهما وامتنانهما لقرار المحافظ بتصعيدهما لتولى وظائف قيادية بالديوان العام مؤكدين أنهما سيبذلان أقصى جهدهما لتنفيذ توجيهات المحافظ لتطوير منظومة العمل وإحداث طفرة حقيقية فى أداء العاملين داخل إدارتهما لتصل لجميع العاملين بالديوان العام .

 

 

 


الشرقية

محافظ الشرقية

الديوان العام

اخبار الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

"الأعلى للإعلام" يتوافق مع رؤساء التحرير على توحيد رفع أسعار الصحف

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

شاهد أول ظهور لـ راموس فى الغردقة على أنغام نشيد ريال مدريد

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

مركبة انسايت تبدأ مهمة إنقاذ جهاز الحفر فى تربة المريخ

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

إجراء أول 3 عمليات زراعة قوقعة و4 قسطرة قلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

10 إجراءات حددت مستقبل مصر فى 3 يوليو.. تعرف عليها

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة