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محافظ الدقهلية : 69 ألف مواطن صرفوا علاج فيروس سى ونسبة الإصابة أقل من 2%

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:01 م
محافظ الدقهلية : 69 ألف مواطن صرفوا علاج فيروس سى ونسبة الإصابة أقل من 2% الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية،اليوم الأربعاء،صرف 68 ألفا و750 مصابا بفيروس سى، للعلاج اللازم لهم من وحدات علاج الفيروسات الكبدية بأنحاء المحافظة،وأن نسبة الاصابة بالفيروس أقل من 2% على مستوى المحافظة. 
 
وأوضح شاروبيم، أن إجمالى الحالات مؤكدة الإيجابية بالمحافظة بلغ 69 ألفا و700 حالة على مستوى جميع الوحدات العلاجية بالدقهلية، وأكد أن المتوفر من الجرعات يكفي علاج جميع الحالات المصابة بالفيروس ويزيد .
 
وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، والتي حققت نجاحا باهرا لفت أنظار مختلف دول العالم، وأصبح نموذجا للوقاية من الأمراض سبقت به مصر دولا عديدة. 
 
ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحةن أنه تم الكشف بالوحدات التابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية عن 58 ألف و250 حالة، وبوحدات التأمين الصحي عن 10 الاف و500 حالة.
 
 

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