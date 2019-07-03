سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: جراجات متعددة الطوابق بالمنصورة لتخفيف مشكلة الانتظار

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:42 ص
محافظ الدقهلية: جراجات متعددة الطوابق بالمنصورة لتخفيف مشكلة الانتظار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء أمس مع عدد من مسئولى الشركة الخليجية للأعمال الهندسية وشركة "ماي شير" الصينية لمناقشة سبل وآليات إقامة عدد من الجراجات متعددة الطوابق بالمنصورة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة ستقوم بتوفير الأرض التي تقام عليها الجراجات على أن تقوم الشركتان بتحمل تكاليف الإنشاء مقابل حق الانتفاع من المحافظة، وشدد على ضرورة الالتزام بالمظهر الجمالى والمتميز فى تصميم الجراجات.

وطلب شاروبيم من إدارة المرور بالتنسيق مع حى غرب المنصورة لبحث امكانية إقامة هذه الجراجات بمنطقة المشاية بجوار الباركنج القائم ،وأشار إلى أن هذه الجراجات تأتي في إطار سلسلة جراجات نقوم بدراسة إقامتها على مستوى المحافظة للحد من مشكلة الانتظار .

وقال محافظ الدقهلية، إن الجراج الواحد سيكون على مساحة 7×7 متر تقريبا ويتسع ل13 سيارة تكلفة ساعة الانتظار 3 جنيهات متناقصة بزيادة ساعات الانتظار .

حضر الاجتماع سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والعقيد ممدوح الحصي مدير إدارة مرور الدقهلية،والمقدم شريف شعيشع مدير مباحث المرور ، وأحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة،ومحمد عبد الباقى مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة ،بالإضافة إلى مسئولى الشركتين .

 


الدقهلية

مشكلة مرور الدقهلية

مرور الدقهلية

جراحات متعددة الطوابق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد اليوم الأخير في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.. تونس تتأهل بتعادل ثالث وأداء باهت.. خروج مشرف لموريتانيا فى المشاركة الأولى.. تحديد مواجهات دور الـ16من البطولة.. و8 منتخبات تودع العرس الإفريقي

حصاد اليوم الأخير في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.. تونس تتأهل بتعادل ثالث وأداء باهت.. خروج مشرف لموريتانيا فى المشاركة الأولى.. تحديد مواجهات دور الـ16من البطولة.. و8 منتخبات تودع العرس الإفريقي

طريق مصر لنهائى أمم أفريقيا.. مواجهات "ضرب نار" لحصد اللقب الثامن

طريق مصر لنهائى أمم أفريقيا.. مواجهات "ضرب نار" لحصد اللقب الثامن

14 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.. تعرف عليها

14 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.. تعرف عليها

وصول "راموس" وعائلته للغردقة لقضاء الإجازة.. برنامج ترفيهى ورحلة بحرية

وصول "راموس" وعائلته للغردقة لقضاء الإجازة.. برنامج ترفيهى ورحلة بحرية

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده سكان أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وشيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده سكان أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وشيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة