محافظ الدقهلية: جراجات متعددة الطوابق بالمنصورة لتخفيف مشكلة الانتظار

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

اجتمع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء أمس مع عدد من مسئولى الشركة الخليجية للأعمال الهندسية وشركة "ماي شير" الصينية لمناقشة سبل وآليات إقامة عدد من الجراجات متعددة الطوابق بالمنصورة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المحافظة ستقوم بتوفير الأرض التي تقام عليها الجراجات على أن تقوم الشركتان بتحمل تكاليف الإنشاء مقابل حق الانتفاع من المحافظة، وشدد على ضرورة الالتزام بالمظهر الجمالى والمتميز فى تصميم الجراجات.

وطلب شاروبيم من إدارة المرور بالتنسيق مع حى غرب المنصورة لبحث امكانية إقامة هذه الجراجات بمنطقة المشاية بجوار الباركنج القائم ،وأشار إلى أن هذه الجراجات تأتي في إطار سلسلة جراجات نقوم بدراسة إقامتها على مستوى المحافظة للحد من مشكلة الانتظار .

وقال محافظ الدقهلية، إن الجراج الواحد سيكون على مساحة 7×7 متر تقريبا ويتسع ل13 سيارة تكلفة ساعة الانتظار 3 جنيهات متناقصة بزيادة ساعات الانتظار .

حضر الاجتماع سعد الفرماوى السكرتير العام المساعد للمحافظة ،والعقيد ممدوح الحصي مدير إدارة مرور الدقهلية،والمقدم شريف شعيشع مدير مباحث المرور ، وأحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة،ومحمد عبد الباقى مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة ،بالإضافة إلى مسئولى الشركتين .