محافظ البحر الأحمر يبحث سبل استغلال أراضى الدولة المستردة

البحر الأحمر - عماد عرفة

ناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، سبل استغلال اراضى الدولة المستردة والتى تم ازالة التعديات من عليها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ، والسادة رؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات الخدمية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على أهمية التخطيط وإقامة مشروعات خدمية تخدم الأجيال القادمة موجها رؤساء المدن بدراسة استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها، وإقامة مشروعات خدمية عليها ( مدارس وحدائق عامة ومستشفيات ).

كما أكد المحافظ، أن دور الجهاز الإداري بالدولة يتمثل في تقديم الخدمات لجميع المواطنين ، مشيرا اننا نهدف إلى رفع مستوى الخدمة المجتمعية بجميع مدن البحر الأحمر .

كما أكد المحافظ أنه لا يوجد أى استثناءات في إزالة التعديات على أراضي الدولة المعتدى عليها ، موضحا أن تقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها يخضع للضوابط مشدداً أنه لا لتقنين أوضاع للمناطق ذات الخطورة الداهمة والمتعدين علي خط التنظيم ، موضحا ان تشكيل لجان لمعاينة طلبات التقنين للجادين وبعد سداد رسوم المعاينة .

وفي ذات السياق أصدر المحافظ تعليماته الي رؤساء المدن بسرعة حصر الأراضي التي تم استردادها والتي لا يوجد تخطيط لها لاقامة مشروعات خدمية وطرحها في مزاد علنى .