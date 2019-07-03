محافظ الإسكندرية يشدد على وضع صناديق قمامة اضافية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد بالإشراف على توزيع 50 صندوق قمامة بطول شارع لاجتية بمنطقة الابراهيمية التابعة لحى وسط وذلك عقب القيام بحملة مكبرة لازالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين من الشارع.

يأتى هذا فى إطار الجهد الذي تبذله المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فيما يختص برفع كفاءة منظومة النظافة في المناطق التي بحاجة إلى زيادة مستوى النظافة بها، وإزالة كافة إشغالات الطريق من الشوارع الحيوية لمنع حدوث تكدس مرورى وازالة كافة معوقات حركة المرور والمارة واستجابة لشكاوي المواطنين المتكررة من تراكم القمامة فى الشارع بسبب وجود الباعة الجائلين به

وبناء على توجيهات المحافظ، قام السكرتير العام المساعد بتوزيع عدد 47 صندوق قمامة جديد بسعة 120 لتر، و3 صناديق أخرى سعة الصندوق 240 لتر بطول شارع لاجتية للحفاظ على نظافة الشارع ومنع تراكم القمامة به وبصفته مقصد للعديد من الأهالى وزوار المدينة.

كما تمت إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة، ووجه المحافظ جميع رؤساء الأحياء بمتابعة منظومة النظافة فى الشوارع والتنسيق مع شركة النظافة لزيادة عدد مرات رفع القمامة من الشوارع ومنع تراكمها وزيادة عدد صناديق القمامة فى الشوارع والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.