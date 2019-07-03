محافظة شمال سيناء: مد فرصة التقدم للحصول على قطعة أرض للخريجين لمدة شهر

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، فى بيان لها، مد فترة تقدم الخريجين للحصول على قطعة أرض لمدة شهر.

وبحسب بيان المحافظة، قرر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مد فترة استلام ملفات المتقدمين بطلب الانتفاع للأراضى الزراعية للشباب، الخريجين ببئر العبد على أن تكون المهلة شهرا ينتهى فى 7 أغسطس المقبل .

وتابع البيان أنه على من قام بشراء كراسات الشروط سرعة استيفاء المستندات المطلوبة، وتقديمها قبل انتهاء المهلة وتسليمها بديوان محافظة شمال سيناء .

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت سابقا أن مساحة الأراضى المخصصة للشباب تبلغ 2500 فدان، ضمن مشروع تنمية سيناء فى نطاق مركز مدينة بئر العبد، بنظام القرعة العلنية، وثمن الفدان 25000 جنيه دون البنية الأساسية الداخلية، وهى مستصلحة ومقسمة إلى قطع كل قطعة بمساحة 5 أفدنة.

وبحسب الشروط المعلنة من محافظة شمال سيناء أنه على المتقدم أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية دون غيرها ومن أبوين مصريين، وثمن كراسة الشروط 50 جنيها، ويقدم طلب الانتفاع على النموذج المرفق بكراسة الشروط، ويسدد تأمين قدره 10% من الثمن لإجمالي المساحة عند بدء القرعة نقدا أو بشيك مصرفى، ويستكمل مقدم الثمن إلى 20% خلال 20 يوما من تاريخ إخطاره باعتماد نتيجة القرعة، وتباع كراسات الشروط وتقديم الطلبات طبقا للجدول الزمني المرفق بالكراسة.