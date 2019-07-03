محافظة الجيزة: سبب إنهيار عقار الامل بإمبابة نتيجة اصطدام سيارة نقل

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم إخلاء العقار الملاصق لعقار مدينة الأمل بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، وتم استدعاء لجنة المنشأت الآيله للسقوط لمعاينة العقار، الذى تم إخلائه وأيدت اللجنة قرار الإخلاء المؤقت، لحين إعادة المعاينة بعد الانتهاء من رفع وإزالة جميع أجزاء العقار المنهار حفاظا على سلامه السكان .

ووجه المحافظ حى شمال وهيئة النظافة بسرعة رفع أنقاض العقار المنهار من الشوارع المحيطة وإزالة باقى أجزاء العقار، مشيرا إلى أنه نتج عن حادث إنهيار العقار وفاه كلا من عمرو فؤاد بدرى 34 سنه وهبه فؤاد بدرى 35 سنه ورامى فؤاد بدرى 30 سنه وإصابة كلا من شافعى سويلم محمود 40 سنة، كدمات متفرقة بالجسم أثناء سيره أمام العقار ومحمد شافعى سويلم 20سنة، أصيب بجروح سطحية بالجسم اثناء سيره امام العقار، ومحمد ياسر رمضان 15 سنة وأصيب بكدمات بسيطه بالجسم أثناء سيره أمام العقار وأنصاف حسين أحمد 70 سنة ( مالكه العقار ) ومصابة بكسر بالساق اليمنى وشرخ بالحوض.

وقدم اللواء أحمد راشد، العزاء لأسر المتوفين، مؤكداً على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين متمنياً لهم الشفاء العاجل ، مشيرا إلى أنه فور إنهيار العقار المكون من خمسة أدوار بالارضي تم توجيه حى شمال الجيزة وهيئة النظافة وجهاز الحماية المدنية بسرعة رفع تراكمات العقار للبحث عن أى مفقودين أسفل الركام حيث تم الدفع بــ10 معدات متنوعة ما بين لوادر وحفارات وتم استخراج 4 مصابين وهم حاليا بحالة صحية مستقرة بمستشفى إمبابة العام بالعجوزة .

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات الحى وقسم شرطة إمبابه لم يتلقى أى بلاغات سابقة تخص العقار ولم يتم تقديم طلب لمعاينة العقار من قبل مالكه أو عرضه على لجنة المنشأت الأيله للسقوط لوجود أى شروخ أو خلل بالعقار .

وقال المحافظ فى تصريحات له إنه بالبحث عن مضابط التنظيم بحى شمال الجيزة تبين عدم وجود ترخيص بناء للعقار المنهار وصدور محضر مخالفة له فى عام 2004 كما تم إصدار قرار إزالة للعقار عام 2005 وذلك لقيام مالكة ببناء حوائط الدور الثالث بالارضي بدون ترخيص ولم يتم التنفيذ للازالة لوجود قاطنين للعقار طوال هذة الفترة ويتعذر تنفيذ الازالة فى مثل هذة الحالات.

يذكر أن رئيس نيابة إمبابة قام بإجراء معاينة واتخاذ اللازم حيال العقار ووردت اقوال الجيران بالمنطقة بأن سيارة نقل بيضاء رقم ع م ص 1653 قامت بالاصطدام بالعقار مساء اليوم السابق لحادث الانهيار وقد أكدت أنصاف حسين احمد مالكه العقار صحة تلك الاقوال .