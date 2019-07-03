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مجلس الوزراء النمساوى: 29 سبتمبر موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:32 ص
مجلس الوزراء النمساوى: 29 سبتمبر موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة البرلمان النمساوى ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

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حدد مجلس الوزراء النمساوى يوم 29 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة فى البلاد.

جاء ذلك عقب الاجتماع الاسبوعى للمجلس اليوم برئاسة المستشارة الانتقالية بريجيته بيرلاين وبحضور أعضاء الحكومة المؤقتة.

وقالت مصادر المستشارية النمساوية اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات الرسمية لانتخاب البرلمان تبدأ فى 9 يوليو الجارى، حيث يتم فتح باب التسجيل للأحزاب التى ترغب فى المشاركة فى الانتخابات.

وأضافت المصادر أن الأحزاب الصغيرة التى لم يكن لها ثلاثة مقاعد فى البرلمان الحالي، منها حزب الخضر، يجب أن تتحرك على نطاق النمسا فى العطلة الصيفية للحصول على تأييد على الاقل 2600 ناخب.

 


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البرلمان النمساوى

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