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لا شبهة جنائية فى حريق شقة سكنية بالمنيب.. والتحريات: ماس كهربائى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:57 م
لا شبهة جنائية فى حريق شقة سكنية بالمنيب.. والتحريات: ماس كهربائى حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات مباحث الجيزة الأولية، فى واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بالمنيب، أن ماس كهربائى، وراء إندلاع النيران، وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

وأخطر رجال المباحث، النيابة العامة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء معاينة، وإعداد تقرير لكشف أسباب الحريق.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة المنيب، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمكن رجال الحماية المدنية، من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقى المجاورات.

 


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المعمل الجنائى

امن الجيزة

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