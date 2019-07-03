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كندا تقدم دعمًا بأكثر من 785 مليون دولار لأوكرانيا خلال ست سنوات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:59 م
كندا تقدم دعمًا بأكثر من 785 مليون دولار لأوكرانيا خلال ست سنوات رئيس وزراء كندا
أ ش أ

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 ذكر بيان صادر عن الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم أكثر من 785 مليون دولار دعما لأوكرانيا منذ يناير 2014.
وقال البيان "التزمت كندا بتقديم أكثر من 785 مليون دولار كدعم متعدد الأوجه لأوكرانيا، بما في ذلك مجموعة واسعة من المساعدات المالية ، والتنمية ، والاستقرار والأمن ، والمساعدات العسكرية والإنسانية".
 
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "إصلاح أوكرانيا" في مدينة تورونتو بمقاطعة أونتاريو الرئيسية، الذي شهد مشاركة رؤساء المؤسسات الدولية والبرلمانيين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر، فضلا عن أعضاء من المجتمع الكندي الأوكراني.
 
 

كندا

أوكرانيا

مدينة تورونتو

المساعدات العسكرية

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