كندا تحظر دخول حائزى جوزات سفر روسية من سكان لوهانسك ودونيتسك أراضيها

وكالات الأنباء

أعلنت وزيرة خارجية كندا، كريستيا فريلاند، أن كندا ستحظر على سكان جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتان المعلنتان من طرف واحد الذين يحملون جوازات سفر روسية من دخول بلادها، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقالت فريلاند فى مؤتمر صحفى، للصحفيين، إن "كندا ستتخذ كافة الإجراءات حتى لا تستخدم هذه الجوازات للسفر إلى كندا"، وأضافت: "نحث شركاؤنا على اتباع هذا المثال".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم الأربعاء 24 أبريل مرسوما بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لا تسعى لخلق أي مشاكل لأوكرانيا