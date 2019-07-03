سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

كاتب سعودى: الرئيس السيسى نجح فى تحدى الصعاب وبناء مصر الحديثة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:26 م
كاتب سعودى: الرئيس السيسى نجح فى تحدى الصعاب وبناء مصر الحديثة الرئيس السيسى
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الكاتب الصحفى السعودى مشعل أبا الودع الحربى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح فى تحدى الصعاب، وتمكن خلال 6 سنوات فقط من ثورة 30 يونيو 2013، التى تعد أعظم ثورة فى التاريخ، من بناء مصر الجديدة والحديثة.

وأشار الحربى – فى مقاله المنشور بجريدة "السياسة" الكويتية اليوم الأربعاء، تحت عنوان (مصر حققت المعجزات بعد مرور ست سنوات على ثورة الشعب المصري) - إلى أنه بعد مرور ست سنوات على ثورة 30 يونيو فى مصر، وإسقاط حكم جماعة (الاخوان)، الذى لم يدم أكثر من سنة واحدة فقط، سقط (الاخوان) سريعا فى أول اختبار لهم فى الحكم؛ حيث كان حكم مصر يراودهم منذ أكثر من ثمانين عاما، فيما حققت مصر المعجزات، ونجح الشعب المصرى فى العبور ببلدهم بعيدا عن فخ الفوضى الذى وقعت فيه دول أخرى.

وأضاف قائلا :"ثورة يونيو ساندها الجيش المصرى، ووقف فى صف الشعب، رافعين شعار (الجيش والشعب إيد واحدة) فى مواجهة (الاخوان) وإرهابهم، وقام الشعب المصرى بتفويض المشير السيسي، والجيش المصرى لمواجهة إرهاب الاخوان، وبعد انتخاب المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا لجمهورية مصر العربية، بدأت مصر تضع قدميها على الطريق الصحيح، وقامت بعمل إصلاحات اقتصادية تحملها الشعب المصرى وساند رئيسه فى هذا القرار الصعب".

وأكد أنه بعد مرور ست سنوات على ثورة يونيو 2013، بدأت مصر تجنى ثمار الإصلاحات الاقتصادية، وثمار الثورة التى قضت على مشروع (الاخوان)، وأجندتهم الخبيثة التى كانت ستحول مصر إلى أفغانستان، وتنقل تجربة مليشيات الحرس الثورى داخل مصر، لولا شجاعة الشعب المصرى الذى خرج عن بكرة أبيه، يطالب بأسقاط حكم المرشد وجماعة (الاخوان)، ونجح الشعب المصرى فى إجهاض مخطط إيران بالسيطرة على مصر من خلال تلك الجماعة.

وقال الحربى :"مصر الشقيقة بها شعب عظيم، وثورتهم فى يونيو 2013، أعظم ثورة فى التاريخ، ولديهم رئيس قادر على تحدى الصعاب .. استطاع خلال فترة قصيرة جدا، بناء مصر الجديدة والحديثة، وما حدث فى مصر خلال الست سنوات الماضية بلاشك، معجزة بكل المقاييس، وكل من زار مصر، تحدث عن الكم الهائل من المشروعات التى تم إنجازها، والتى لولا حماية جيشها وشرطتها وتصديهم للإرهاب، ما كانت مصر تستطيع بناء المشروعات القومية اليوم فى مصر، والتى وفرت ملايين فرص العمل للشباب المصرى، والشعب المصرى يرفع شعار يد تبني، ويد تحمل السلاح، لحراسة الوطن من الخونة والارهابيين".

وأشار الكاتب الصحفى السعودى إلى دور المملكة فى مساندة مصر خلال هذه الفترة، حيث قال " إن عميد الديبلوماسية العربية حينئذ الأمير سعود الفيصل، سافر إلى فرنسا ولعب دورا كبيرا فى تصحيح المفاهيم عن ثورة الشعب المصري، وأكد أن العالم كله لو حاول عزل مصر وعدم مساندتها، سوف تظل السعودية تساندها، لأن مصر قائدة السفينة العربية".

وقال الحربى إن السعودية وقفت بجانب الشعب المصرى منذ عام 2011، لأنها دائما تراهن على الشعب المصري، وإصراره على تحقيق المعجزات، مؤكدا أن مصر هى بوابة استقرار العالم العربي، وأنه لولا ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، واسقاط حكم (الاخوان)، لكان العالم العربى كله سيتعرض الى مزيد من الفوضى والدمار والتقسيم، لاقدر الله.

 

 

 


الرئيس السيسى

ثوره 30 يونيو

ارهاب الاخوان

30 يونيو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

6 أعوام على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من أكذوبة "سلميتنا أقوى من الرصاص" إلى "جئناكم بالتفجيرات".. بديع حاول تصوير التنظيم بأنه لا يستخدم العنف.. و"حسم ولواء الثوار" خرجا من رحم الجماعة.. وشبابها ينضم لداعش

الأحد، 30 يونيو 2019 10:00 م

"مهمة إنقاذ وطن".. فيلم جديد لليوم السابع يكشف "لأول مرة" شهادات مواطنى سوريا واليمن وليبيا عن ثورة 30 يونيو.. وهل يرون أنها أنقذت "أم الدنيا" من مصير أوطانهم؟..وكيف بكوا ليروا نفس الثورة فى بلدانهم قبل خرابها؟

الأحد، 30 يونيو 2019 08:53 م

30 يونيو ثورة نجحت فى الحفاظ على الدولة المصرية.. خبراء: صارت نموذجا ومثالا للرفض الشعبى للحكم الدينى.. منعت تكرار سيناريو دول الجوار.. ويؤكدون: عبرت عن إرادة شعب ووصلت بالوطن إلى بر الأمان

الأحد، 30 يونيو 2019 08:00 م

مهاب مميش عن 30 يونيو: إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر

الأحد، 30 يونيو 2019 07:58 م

المشاركون فى ثورة 30 يونيو يتحدثون عن أبرز إنجازات الثورة.. سكينة فؤاد: أنقذت مصر من حجم مؤامرات لا زالت مستمرة.. محمود بدر: نجحت فى تحقيق أهدافها وطارق الخولي : الإخوان كانوا يظنون إنهم باقون فى الحكم 300 سنة

الأحد، 30 يونيو 2019 07:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

نجوم Breaking Bad يتسللون داخل النهر فى أول صورة للفيلم الجديد

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

شاهد فى دقيقة..نسب المساهمة فى العلاج للمشتركين بمنظومة التأمين الصحى الجديدة

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

تعرف على نتائج اليوم الثانى عشر من بطولة أمم أفريقيا

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

قطعة شطرنج تباع فى مزاد بـ735 ألف جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

فيديو معلوماتى.. كيف يتم إدارة منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

تشيلى تواجه بيرو فى نصف نهائى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

عشان الصيف بيحب الفواتح.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل.. صور

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

مكتب التنسيق: الجامعات التكنولوجية مفتوحة لطلاب الشهادات المختلفة

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

نهاية أردوغان تقترب.. تفكك "العدالة والتنمية" بداية انهيار الحزب

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة